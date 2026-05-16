ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」はいよいよ最終日。12Rで優勝戦が行われる。予選1位の坂元がフライングで離脱。同2位の小池にファイナル絶好枠が転がり込んだ。G2以上では初のポールポジション。行き足、回り足は万全だ。強い気持ちで1Mを先マイ。逃げ切ってG2初Vを飾る。相手は小池に劣らぬパワーレベルに仕上がった大阪軍団の2人で、対抗はカドから自在に運ぶ湯川。当地特別戦5Vの勝負強さを発揮