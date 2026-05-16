ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が15日に開幕。きょう16日の2日目、高橋大樹記者は「イイ値」で浜野谷憲吾（東京）に注目した。ボートレース界をもっと盛り上げる。52歳になった浜野谷だが、いくつになってもオーラが凄い。漫画・アニメ「モンキーターン」の主人公・波多野憲二のモデルということを知らないファンはいないだろう。初日6Rは1号艇での1回走り。前評判が高かった8号機を相棒に、一目散の