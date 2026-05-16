エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が2日目を迎える。メインは12Rのアシ夢ドリームだ。マスターズで魅せた白井の3カドは？いや、スロー戦を示唆していた。軸は池田で揺るがない。初日はサッパリだったが、ここまでに調整の時間は残されている。どうにか上積みさせて人気に応えたい。白井は捲り、捲り差しの両面策で逆転を狙う。当地得意とする馬場も怖い