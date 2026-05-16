チュニジアサッカー連盟は15日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場するチュニジア代表メンバー26人を発表した。G大阪のFWイッサム・ジェバリ（34）は選外となり、2大会連続のW杯出場はならなかった。チュニジアは日本と同じ1次リーグF組で、6月20日（日本時間21日）の第2戦で対戦する。