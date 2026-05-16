北中米ワールドカップの日本代表メンバーに名を連ね、予定されていた記者会見に出席したサンフレッチェ広島のGK大迫敬介は、開口一番「ホッとしました」と語った。５月15日のメンバー発表の日を、大迫は自信を持って迎えられたわけではなく、不安の気持ちの方が大きかった。それは会見で明かした奥さんとのやりとりからも分かる。午前中には週末の京都サンガF.C.戦に向けたチームの練習がある。大迫は家を出る前に奥さんに「