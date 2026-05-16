◇米女子ゴルフクローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日米オハイオ州マケテワCC＝パー70）第1ラウンドが14日に行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの66をマークし、今季初の首位発進を決めた。ユン・イナ（23）、崔チェラ（35＝ともに韓国）もトップに並んだ。初日首位に立つのは昨年の全米女子オープン、AIG全英女子オープンに次いでツアー3度目。竹田は「全体