J2新潟は16日にホームで奈良と対戦する。15日は聖籠町のアルビレッジで練習を行い、準備を整えた。前節の金沢戦は出場停止だったMF奥村仁（25）が、疲労もなくなってコンディションは良好。際立つ豊富な運動量とスピードでボールを奪い、チームのホーム6連勝に貢献する。シャープな動きと運動量が、よりいっそう目立ってきた。シーズン序盤に比べ「良さも出てきて、体も動く」と好調を口にする奥村は、出場停止明けで試合に飢