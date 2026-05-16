◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第1日（2026年5月14日米ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）メジャー第2戦の第1ラウンドが行われ、久常涼（23＝SBSホールディングス）が7バーディー、4ボギーの67をマークし、前回優勝のスコッティ・シェフラー（29＝米国）ら6選手と並んで首位発進した。21年マスターズ覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの70で34位。マスターズ2連覇のロリー・マキ