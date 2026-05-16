好みに近いワインを科学的に導き出すアプリを開発したシニアソムリエの神谷豊明さん＝愛知県安城市スマートフォンで簡単な質問に答えると、蓄積された約8千本のデータから、好みに近いワインを科学的に導き出すアプリが登場した。開発したのは愛知県安城市のシニアソムリエで、信州大大学院の博士課程に在籍する神谷豊明さん（50）。スーパーや飲食店での利用を想定。7月から本格運用を始める予定。ワインの風味は酸味や甘み、