国際サッカー連盟（FIFA）は現地５月15日、ポーランドのウッチでU-20女子ワールドカップの組合せ抽選会を実施した。日本はグループＤに入り、ニュージーランド、アメリカ、イタリアと同組となった。ヤングなでしこは、４月にＷ杯の予選を兼ねたU-20女子アジアカップで優勝。６戦全勝で計20得点を記録し、失点はわずか２。クリーンシートは５試合と圧倒的な強さでアジアを制した。Ｗ杯本大会は９月５日から27日にポーランド