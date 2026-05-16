NY株式15日（NY時間14:17）（日本時間03:17） ダウ平均49613.51（-449.95-0.90%） ナスダック26424.34（-210.88-0.79%） CME日経平均先物62110（大証終比：+70+0.11%） 欧州株式15日終値 英FT100 10195.37（-177.56-1.71%） 独DAX 23950.57（-505.69-2.07%） 仏CAC40 7952.55（-129.72-1.60%） 米国債利回り 2年債 4.077（+0.060） 10年債 4.591（+0.110） 30年債 5.1