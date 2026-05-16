[5.15 U17アジア杯準々決勝 日本 5-0 タジキスタン ジェッダ]U-17日本代表は15日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の準々決勝でU-17タジキスタン代表と対戦。MF北原槙(FC東京)の2ゴールなどで、5-0の快勝を飾った。日本は従来通り3-4-2-1の布陣。GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに主将の元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、倉橋幸暉(鹿島ユース)、竹内悠三(名古屋U-18)、中盤中央に岩土そら(鹿島ユース)と星宗介(尚志高)、両サイドに