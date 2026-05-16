【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は15日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの軍事部門幹部を標的とした空爆を実施したと発表した。中東メディアによると、この幹部はガザに残る最高位の司令官。