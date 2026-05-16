コートジボワールサッカー連盟（FIF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むコートジボワール代表のメンバー26名を発表した。FIFAワールドカップ2026のアフリカ予選のグループFを8勝2分と無敗で駆け抜けたコートジボワール代表は、グループステージで日本代表と同居した2014年のブラジル大会以来、3大会ぶり4度目のFIFAワールドカップ出場を決めた。昨年12月から今年1月にかけて開催されたアフリカネイションズカップ2025は