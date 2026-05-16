北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ遠藤航（リバプール）は、１５日の英プレミアリーグ第３７節アストンビラ戦でベンチ外だった。３大会連続のＷ杯メンバー入りを果たした遠藤について森保一監督は「試合に出られるコンディションまで上げていけるところにきている」と現状を語っていた。遠藤は自身のＳＮＳで「ケガからの復帰は簡単な道のりではありませんでしたが、自分を信じて試合復帰できるよ