北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦で日本と対戦するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。＊＊＊ドイツ２部カールスルーエに所属する１９歳ＭＦベン・ファルハトが選外となったことが、国内で物議を醸している。地元メディアによると、ラムシ監督はメンバー発表会見で「（ベン・ファルハトの）父親から電話で『息子を選ばないでくれ。彼にはまだ早い』と連絡があり、招集を拒