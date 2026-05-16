◇ア・リーグホワイトソックス6―2ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ついに貯金生活に突入だ。ホワイトソックスの村上は14日（日本時間15日）、ロイヤルズ戦で3四球を選び、今季2度目の5連勝に貢献した。初回2死で8球目に四球を選び、続くグリチェクの逆転2ランで生還。3回の好機でも冷静に見極め、追加点につなげた。昨季まで3年連続100敗以上の低迷から躍進し、開幕から40試合以上を消化した時点での貯金は22年10月4