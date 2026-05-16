小野信義監督が指揮を執るU-17日本代表は、現地５月15日にサウジアラビアで開催されているU-17アジアカップの準々決勝で、タジキスタンと対戦した。日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは右から元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは星宗介と岩土そら、ウイングバックは右に岡本新大、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔という