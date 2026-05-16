NY株式15日（NY時間13:13）（日本時間02:13） ダウ平均49658.54（-404.92-0.81%） ナスダック26336.41（-298.81-1.12%） CME日経平均先物61970（大証終比：-70-0.11%） 欧州株式15日終値 英FT100 10195.37（-177.56-1.71%） 独DAX 23950.57（-505.69-2.07%） 仏CAC40 7952.55（-129.72-1.60%） 米国債利回り 2年債 4.081（+0.064） 10年債 4.588（+0.107） 30年債 5.1