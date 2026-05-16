ロシアのプーチン大統領に贈られた秋田犬の「ゆめ」について、ロシア大統領府はFNNの取材に対し、2025年に死んだと明らかにしました。「ゆめ」は東日本大震災後にロシアから受けた支援への返礼として、2012年に秋田県からプーチン大統領に贈られました。生きていれば今年14歳でしたが、大統領府はFNNの質問に対し、「悲しい知らせだが、ゆめは2025年に自然死した」と回答しました。ゆめは2014年、ロシア南部ソチで行われたプーチン