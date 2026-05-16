チュニジアサッカー連盟（FTF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むチュニジア代表メンバー26名を発表した。チュニジア代表はFIFAワールドカップ2026のアフリカ予選・グループHで9勝1分無敗・22得点無失点という圧倒的な成績を残し、3大会連続7度目の本大会出場を決めた。だが、その後行われたアフリカネイションズカップ2025ではベスト16敗退に終わり、同大会終了後の今年1月4日、サミ・トラベルシ前監督を含むテクニカルス