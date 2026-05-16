「ドジャース５−２ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのジャイアンツ戦で今季初めて欠場した。１５日（日本時間１６日）のエンゼルス戦には「１番・指名打者」で戦列復帰する。試合後にロバーツ監督が明言した。この日の大谷は前日登板の疲労回復のため、球団の方針により、スタメン外となった。試合中は初回に先頭打者弾を放ったスミスや、六回に代打で勝ち越し適時