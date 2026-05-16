15日夕方、横浜市都筑区で軽自動車と小学2年の7歳の女の子が乗った自転車が衝突する事故があり、女の子は重傷です。片側1車線の信号のない交差点で、出合い頭に衝突したということです。警察は、軽自動車を運転していた川上しのぶ容疑者を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しています。