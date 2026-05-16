きのう（15日）夜、千葉県市原市の住宅で30代くらいの男性が胸などを刺される事件がありました。警察は殺人未遂事件として逃げた人物の行方を追っています。きのう午後7時半ごろ、市原市大坪の住宅で通報を受けて駆けつけた消防から警察に、「胸を刺されたと申し立てている男性を搬送している」と連絡がありました。警察によりますと、男性は30代くらいで胸などに刺し傷があり、救急隊員に対し「先輩に刺された」と話していたとい