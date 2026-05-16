中国の王毅外相は米中首脳会談で「アメリカが中国の懸念を重視し、台湾の独立を認めない姿勢を感じ取った」と主張しました。中国外務省によりますと、王毅外相は15日、2日間にわたって行われた米中首脳会談について、中国メディアの取材に応じました。そのなかで、王毅外相は「台湾独立と台湾海峡の平和は相いれない」と主張。「私たちは会談のなかで、アメリカが中国の懸念を重視し、台湾の独立を認めず受け入れないという姿勢を