中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日にわたる首脳会談を終え、帰国の途につきました。中国・習近平国家主席「今回の訪問は歴史的な象徴的な訪問です。期間中に私たちは新しい両国関係に達してきました。すなわち建設的戦略安定関係です」アメリカ・トランプ大統領「これは信じられないほどの訪問でした。多くの良い結果をもたらし、両国にとって素晴らしい貿易協定を結ぶことができたと思います