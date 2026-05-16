NY株式15日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均49538.51（-524.95-1.05%） ナスダック26272.46（-362.76-1.36%） CME日経平均先物61790（大証終比：-250-0.40%） 欧州株式15日GMT16:05 英FT100 10195.37（-177.56-1.71%） 独DAX 23950.57（-505.69-2.07%） 仏CAC40 7952.55（-129.72-1.60%） 米国債利回り 2年債 4.077（+0.060） 10年債 4.581（+0.100） 30年債