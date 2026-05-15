15日、北中米ワールドカップメンバー26人が発表され、シントトロイデンからはDF谷口彰悟とFW後藤啓介が選出された。同日夜にオンライン会見を実施。2人がW杯行きの思いを語った。チーム最年少20歳の後藤は「緊張しすぎて見れなかった」と振り返る。森保一監督によるメンバー発表が始まった時間はベルギーでは朝7時。最後に名前が呼ばれたその瞬間に寝ていたという後藤は、代理人からの電話で結果を知る。「寝起きだったので実