マンチェスター・ユナイテッドは15日、オランダ代表DFマタイス・デ・リフトが背中の手術を受けたことを公表した。北中米ワールドカップへの出場は断念し、来季序盤での復帰を目指す。デ・リフトは今季のプレミアリーグで開幕から13試合連続でフルタイム出場を続けていたものの、背中の負傷で第14節から欠場が続いている。クラブによるとリハビリ期間を経て手術が最善だと判断したといい、今季中の復帰は見送ることになった。