フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督が15日、17日に行うエールディビジ最終節のズウォレ戦について、FW上田綺世とDF渡辺剛が本人の希望で欠場することを発表した。現地メディア『フットボール・インターナショナル』が伝えている。最終節を残すフェイエノールトだがすでに今季2位フィニッシュが確定しており、UEFAチャンピオンズリーグのストレートインも決めている。指揮官によるとワールドカップメンバー入りを