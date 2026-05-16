【その他の画像・動画等を元記事で観る】 齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2の初回ゲストに、シンガーソングライターの幾田りらが登場する。 地上波番組は5月22日24時30分から4週連続で放送。放送後、Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」が独占配信される。 ■「大好きで曲もめっちゃ聴いてて、ずっと会いたかった！」（齋