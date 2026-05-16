◇ナ・リーグドジャース5―2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は今季初めて欠場した。代わりに「1番・DH」に入ったスミスがメジャー8年目で初の初回先頭打者本塁打。「翔平みたいに打とうと思って打席に入った。最高の結果になった」と振り返り、大谷もベンチから笑みを浮かべて拍手を送った。最後まで代打で出る機会はなく完全休養。9回には山本の隣に座り、談笑する姿も見られた。投手専念の