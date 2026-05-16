15日午後8時過ぎ、宮城県で震度5弱を観測する地震がありました。地震の影響で、東北新幹線は一時、運転を見合わせました。気象庁によりますと、15日午後8時22分頃、宮城県沖を震源とする地震が発生し、石巻市や登米市などで震度5弱を観測しました。震源は宮城県沖で、震源の深さは46キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.4でした。仙台市消防局によりますと、20代男性が地震に驚いて転倒し、けがをしたと通報があったというこ