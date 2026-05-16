栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の女性が殺害された強盗殺人事件。16歳の少年が逮捕されていましたが、警察は新たに、現場から逃走していた別の少年1人を相模原市内で緊急逮捕したことがわかりました。報告「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」この事件では、住人の富山英子さん（69）が何らかの凶器で刺されて殺害されたほか、富山さんの長男と次男がバ