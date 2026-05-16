アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランの核開発の停止期間について、20年で十分との考えを示しました。トランプ大統領：（Q.イランの核開発の停止は20年で十分なのか？）20年あれば十分だ。ただ、問題は保証のレベルだ。本物の20年でなければならない。見せかけの20年ではダメだ。トランプ大統領は中国から帰国する大統領専用機の中で記者団に対し、アメリカが求めるイランによる核開発