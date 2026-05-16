神奈川・横浜市都筑区で小学2年生の女の子が車にはねられ、意識不明の重体です。15日午後4時ごろ、横浜市都筑区で乗用車が自転車に乗っていた小学2年生の女の子（7）と交差点で出合い頭に衝突しました。女の子は頭を打つなどして意識不明の重体です。警察は車を運転していた川上しのぶ容疑者（63）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。川上容疑者は「交通事故を起こし大けがをさせてしまったことに間違いはない」と容疑を認