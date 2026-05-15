私たち人間は色を感じ取る色覚を持つことで、緑の葉が生い茂る中、熟して赤くなった食べごろの実を発見し、命をつなぐことができています。色が持つイメージはさまざまですが、色による心理的効果は、万人共通の効果である「知覚感情」と、個人差の大きい「情緒感情」の2つに大きく分けられます。その中で、一般的にリラックス効果があり、落ち着く色といわれているのが「緑」や「青」です。こうした色への反応は、哺乳類の進化の