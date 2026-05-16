栃木県の住宅に少なくとも3人が押し入り、69歳の女性が殺害されるなどした強盗事件で、新たに逃走していた少年1人が緊急逮捕されました。■死亡女性に致命傷以外にも20か所以上の傷15日午後、捜査本部が設置されている下野警察署に1台の車が入りました。新たに強盗殺人の疑いで逮捕された少年。発見されたのは、現場から100キロ以上離れた神奈川県相模原市内でした。今月14日、栃木県内の住宅で発生した強盗殺人事件。住人の富山英