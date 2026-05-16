北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦で日本と対戦（同２０日・メキシコ、モンテレイ）するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表。“秘密兵器”として、元ドイツ代表ＭＦサミ・ケディラの弟のラニ・ケディラを選出した。＊＊＊ドイツ育ちのケディラは、チュニジア人の父とドイツ人の母の間に生まれ、兄と同じ守備的ＭＦを本職とする。ドイツ１部のライプチヒやアウクスブルクを経て、現