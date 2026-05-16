◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）ついに止まった。藤川阪神が、今季39試合目で初の零敗を喫した。4月5日、26日に続く3度目の対戦となった先発・栗林に、初回2死一塁から大山が放った右前打のみに抑えられ、今季最少1安打でシャットアウトを食らった。「やっぱり、栗林投手は素晴らしい。カウントを取るボールもいくつか持っているし、勝負球もいくつか持っている。現状の数字通り、素晴らしかった」新