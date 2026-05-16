◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神・茨木が20日中日戦（甲子園）での先発が濃厚となった。1軍に再合流したこの日は試合前練習に参加。甲子園球場でキャッチボールやダッシュで調整した。「自分のピッチングができるようにやっていきたい」。4月23日に出場選手登録を外れて以降、ファーム・リーグでは2試合に先発して計14イニングで2失点と安定した投球を続けていた。今季3度目の1軍マウンドを前に4年