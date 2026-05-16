◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神タイガースをグループ傘下に持つ阪急阪神ホールディングス（HD）は15日、26年3月期（25年4月1日〜26年3月31日）の決算を発表した。球団関連ほか甲子園球場、宝塚歌劇団を含む「エンタテインメントセグメント」の営業収益は、前年比86億2800万円増の911億7100万円、営業利益も同16億8500万円増の130億9100万円で大きく伸びた。昨年のリーグ制覇の“V特需”に沸き、大幅