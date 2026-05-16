◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神・高寺が2点劣勢の9回に足で意地を見せた。好投を続ける栗林から四球を選ぶと、続く森下への初球に二盗。今季5個目の盗塁を決めた。「盗塁はサイン？非公開でお願いします。練習通り、しっかりできた。もっと早い回でできるように練習します」。初回の大山の右前打以降、24打者ぶりの出塁。2戦連続無安打に終わったものの粘る姿勢も見せた。10戦連続で打順1番として