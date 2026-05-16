◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）4年連続で大リーグのプレーオフに進出する強豪フィリーズが15日、阪神・佐藤輝明内野手（27）に熱視線を送った。プレストン・マッティングリー・ゼネラルマネジャー（GM、38）ら5人態勢で広島戦（甲子園）を視察。試合前練習からチェックするのは異例だ。MLB各球団は、早ければ今オフのポスティングシステム利用を希望する虎の主砲の調査を本格化。試合では4打数無安打で