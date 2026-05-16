◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼もったいない（大竹は）モンテロ選手のホームランは2アウトからだったので。いい一発を打たれましたね。▼高寺の二盗集中力高くやっていますから。相手に勝とうとするということを最後までやっていかないといけませんから。