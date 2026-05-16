◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神・下村海翔投手（24）が15日、兵庫県尼崎市の2軍本拠地・SGL尼崎でシート打撃に登板した。今季2度目となった実戦形式の登板では打者10人と対戦。38球を投じて2安打5三振を奪った。1年目の24年4月に右肘の「内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」からの復活へ向けて前進した。「変化球も交えて、順調。段階的にも上がってきているし、150キロを超えてい