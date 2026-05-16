◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）4日中日戦以来の1軍マウンドで役目を果たした。5日に出場選手登録を抹消され、この日に再合流。2点劣勢の7回から2番手として登板した。先頭のモンテロに中前打を許すも、続く持丸を直球で空振り三振。なおも2死一、二塁から栗林も直球で見逃し三振に仕留めた。打者5人を相手に1安打無失点。「結果も大事ですけど、内容も抑え方とか、信頼されるために大事になってくる。