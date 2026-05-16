◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）阪神・大竹が9戦目にして初めて「甲子園の広島戦」で黒星を喫した。中5日で迎えた登板で6回5安打2失点。先発としてクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）の働きを見せるも、打線の援護なくマウンドを去った。今季自身初の連敗で2敗目だ。「長打を打たれた反省はある。全体としてはリズム良く投げられたので、良かったところは認めながらやりたい」天敵の一発