半導体メモリ大手のキオクシアホールディングスは2025年度の決算を発表し、最終利益は前の年の約2倍となる5544億円で過去最高となりました。AIの普及でデータセンター向け半導体の販売が好調だったことが要因です。また、2026年4月から6月までの純利益は、前の年の同じ時期と比べて約47倍の8690億円になると見込んでいます。