【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、中国で11月に開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を念頭に、習近平国家主席が「私に参加するよう要請してきた。出席できるよう努めるつもりだ」と述べ、中国再訪に意欲を示した。15日までの訪中を終え、帰国の途に就く大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏はまた、12月に米南部フロリダ州で開く20カ国・地域（G20）首脳会議に習氏が出席を希望していると説